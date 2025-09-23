Refuerzan coordinación en Pabellón de Arteaga para garantizar seguridad

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.- La alcaldesa Lucero Espinoza informó que este martes participó en la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, un espacio de coordinación entre los tres niveles de gobierno con el objetivo de reforzar la seguridad en el municipio.

“Hoy en Pabellón de Arteaga participamos en la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, reforzando la coordinación entre los tres niveles de gobierno”, señaló la presidenta municipal en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Espinoza destacó que el compromiso de su administración es claro: trabajar de manera conjunta para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias del municipio y de todo Aguascalientes.

Asimismo, la alcaldesa agradeció a la gobernadora Teresa Jiménez por impulsar estos espacios de diálogo y acción en favor de la ciudadanía, que buscan atender de manera coordinada los desafíos en materia de seguridad.