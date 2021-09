Refuerza IMSS Aguascalientes atención para pacientes graves de Covid-19

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 2 y 3 no COVID del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes cuentan con un área debidamente aislada para la preparación de pacientes respiratorios graves que serán trasladados al HGZ No. 1, el cual está destinado a la atención exclusiva de estas enfermedades.

El jefe de Prestaciones Médicas en esta Representación, José de Jesús Chávez Martínez, afirmó que, sin excepción, todas las personas que lo requieren se reciben, valoran, estabilizan y trasladan hasta que se encuentran en condiciones de salud aptas, sin importar el tiempo que el paciente requiera para ello.

Al respecto, subrayó que la estancia hospitalaria de dichos pacientes se realiza con todas las medidas de bioseguridad necesarias para prevenir contagios al personal de salud o a otros pacientes.

“Todas las áreas hospitalarias susceptibles de contaminación se desinfectan varias veces al día y la totalidad de las instalaciones reciben labores rutinarias de limpieza exhaustiva en cada turno. Por lo que respecta a los trabajadores institucionales, gracias a los filtros y recorridos sanitarios dentro de los hospitales se identifica oportunamente a los sospechosos de contagio y se activan acciones epidemiológicas que incluyen la aplicación de pruebas rápidas para cortar cadenas de contagio, de esta manera reforzamos la bioseguridad y atención a pacientes respiratorios graves en los hospitales no COVID-19”, detalló Chávez Martínez.

Explicó el jefe de Prestaciones Médicas que fuera del área de preparación de traslados COVID-19 y a criterio del personal de salud, se aplican pruebas rápidas a los pacientes hospitalizados en todos los pisos del nosocomio, sin registros de casos positivos hasta el momento. Además, como medida preventiva y de protección para todas las personas, no se permiten acompañantes ni familiares en ninguno de los servicios.

Chávez Martínez señaló que, además de capacitación permanente, el personal de salud cuenta con Equipo de Protección Personal que se otorga diariamente de acuerdo con su función y nivel de riesgo, conforme lo establecen lineamientos nacionales avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Todos debemos seguir aplicando las medias de prevención como el uso correcto del cubrebocas, lavado de manos con agua y jabón o alcohol gel, así como mantener la sana distancia”, añadió.

Los tres hospitales del IMSS en Aguascalientes cuentan con todas las medidas de bioseguridad, tales como:

• Toma de temperatura y aplicación de alcohol-gel en los accesos.

• Accesos restringidos.

• Uso obligatorio de cubrebocas dentro de las instalaciones.

• Determinación de espacios para la sana distancia en todas las áreas

• Flujos de acceso y salida establecidos para evitar aglomeraciones y encuentros de frente, entre otras.

• Recorridos sanitarios por todas las áreas para verificar el estado de salud de trabajadores y pacientes

Cabe señalar que el hospital COVID-19 (HGZ No. 1) cuenta con 137 camas reconvertidas para la recepción de pacientes con enfermedades respiratorias graves, lo que representa el 69% de su capacidad hospitalaria total.

Hasta el momento, el promedio de ocupación diaria es de 105 camas y mantiene disponible 31% para reconvertir para uso de enfermos sospechosos o confirmados con COVID-19 en caso de ser necesario y de acuerdo con la demanda, por lo que la recepción de pacientes es inmediata.