Refuerza atención a mujeres en situación de vulnerabilidad con la Policía Rosa

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Policía Rosa, refuerza su compromiso de proteger a quienes más lo necesitan: mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Esta unidad especializada no solo atiende emergencias, sino que ofrece una atención cercana, humana y con perspectiva de género, asegurando que cada intervención se realice con respeto, sensibilidad y eficacia.

Antonio Martínez Romo, secretario de la SSPE, destacó que la Policía Rosa se ha convertido en un modelo a nivel nacional, siendo un pilar clave en la estrategia de seguridad, prevención y reconstrucción del tejido social.

“La Policía Rosa representa empatía, protección y acción. Cada intervención es una oportunidad para restaurar la tranquilidad y brindar esperanza a quienes más lo necesitan”, señaló Martínez Romo.

Durante este año, el equipo ha realizado operativos, atenciones directas y acciones de proximidad social en comunidades, colonias y fraccionamientos, promoviendo la denuncia y creando conciencia sobre la prevención.

Ante cualquier situación de riesgo, llama al 911 para emergencias o al 089 para denuncia anónima. Tu seguridad y la de tu familia es lo más importante.