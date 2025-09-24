Refrenda Municipio de Aguascalientes colaboración con el sector de la construcción

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Durante la Sesión Ordinaria Mensual del Consejo Consultivo de la Construcción, el Municipio de Aguascalientes refrendó sus lazos de colaboración con este importante sector, para impulsar más y mejores acciones que, a través de una planeación estratégica y moderna infraestructura urbana, permitan elevar la calidad de vida de la ciudadanía.

La regidora presidenta de la Comisión de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, Leslie Atilano Tapia, habló de los avances del Programa Anual de Municipal de Obra Pública, en donde se cuenta con la participación activa de contratistas en importantes proyectos.

En este sentido, comentó los alcances que se han tenido en construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejora de vialidades, parques públicos municipales, infraestructura pública deportiva, guarniciones y banquetas, cuartos adicionales puentes peatonales, espacios culturales, entre otros, los cuales han tenido un presupuesto de 350 millones de pesos provenientes del Presupuesto Directo Municipal y en donde se incluyen las obras del Presupuesto Participativo y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).

Por su parte, representantes del Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, Colegio de Urbanistas, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Colegio de Peritos Valuadores, Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, Asociación de Laboratorios Independientes al Servicio de la Construcción, Cámara de Vivienda, entre otros, refrendaron el compromiso de coordinar esfuerzos e intercambiar puntos de vista mediante foros y mesas de trabajo, para consolidar proyectos de obra pública en beneficio de las familias de Aguascalientes y que sean referente para otras ciudades.