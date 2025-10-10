Refrenda Jesús María compromiso con la salud mental

Comunicado

Jesús María, Ags.- En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso con el cuidado emocional de la población, mediante acciones que buscan aumentar la conciencia y promover la atención de la salud mental en la comunidad.

A través de la Instancia de la Juventud, se llevaron a cabo charlas impartidas por el influencer y psicólogo Carlos Álvarez, quien abordó temas relacionados con la salud emocional y su importancia en la vida cotidiana. Estas conferencias se impartieron en el CECyTEA, así como en la telesecundaria de Chichimeco, donde el especialista compartió muy a su estilo, herramientas para el autocuidado emocional y la gestión de las emociones, creando un espacio de reflexión, aprendizaje y motivación entre los jóvenes estudiantes.

Además, como parte de esta jornada, Carlos Álvarez imparte en Jesús María un seminario con valor curricular enfocado en fortalecer las habilidades socioemocionales. La primera sesión presencial se llevó a cabo en la Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio, mientras que las próximas sesiones se realizarán en línea, hasta concluir el proceso de certificación.

De esta manera, el Gobierno Municipal continúa fomentando espacios de formación y diálogo sobre la salud mental, promoviendo entre la juventud una cultura de autocuidado, empatía y desarrollo personal.