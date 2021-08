Reforzarán acciones para evitar violencia y adicciones entre jóvenes de Jesús María

Redacción

Jesús María, Ags.- En sesión ordinaria del Comité Municipal de Salud y Adicciones, quienes lo conforman, acordaron reforzar y orientar más recursos públicos para invertirlos en una mejor sociedad, con menos consumo de drogas y más programas de prevención del suicidio.

El comité que es encabezado por el presidente municipal José Antonio Arámbula López y que lo integran también áreas como el DIF Municipal, Instancia de Salud, Uneme Capa, entre otros, continuarán trabajando de manera transversal con políticas y acciones en favor de los niños y jóvenes del municipio.

“Hay un tema en particular que me preocupa, porque tengo información de la Secretaría de Salud que nos indica altas tasas de maltrato infantil en el estado y Jesús María y aprovecho esta sesión para ponerlos al tanto e invitarlos a tomar las medidas que nos tocan para que este problema no siga creciendo, es nuestra responsabilidad velar por nuestros niños”, afirmó categóricamente el alcalde durante la sesión.

Puntualizó que, de acuerdo a la Procuraduría de la Defensa del Menor del DIF Estatal, aumentaron los delitos de abuso infantil (maltrato) ya que reciben en promedio de 5 a 10 quejas al día, además que de cada 100 niños, 20 son maltratados y sólo 2 de ellos se denuncian.

Por lo anterior, reiteró que el Gobierno Municipal realizará los respectivos ajustes a los planes de trabajo de acuerdo a las nuevas realidades pues como autoridad están obligados a tomar medidas contundentes.