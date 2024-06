Reformas de AMLO buscan desaparecer organismos electorales locales 

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- El diputado presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Emmanuel Sánchez Nájera, advirtió sobre cambios profundos en materia electoral que podrían dañar el ejercicio democrático, destacando que la desaparición de los organismos estatales electorales sería lo más perjudicial.

“En la siguiente legislatura, Andrés Manuel va a avanzar en la eliminación de todos los organismos locales de cada estado. Todos los OPLES van a desaparecer; ya no vamos a tener tribunal local, ya no va haber un organismo del Instituto Estatal Electoral (IEE). No van a existir porque lo que quiere es desincentivar la participación política de lo que sea adverso”, afirmó el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En cuanto al resultado electoral para quienes conformarán el Congreso de la Unión, el perredista lo calificó como un cheque en blanco para el presidente, pues nuevamente se tiene mayoría calificada, ahora en ambas cámaras. “Se le autorizó un cheque en blanco, a ver cómo lo cobra; y lleva muchos años anunciando lo que iba a hacer”.

Sánchez Nájera especuló que lo que busca hacer el presidente con estas reformas es centralizar el poder y de esa manera impedir el avance de la oposición en más espacios. Sin embargo, habrá que ver cómo se desarrolla esta propuesta en las siguientes semanas.