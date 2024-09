Reforma Judicial, golpe bajo y brutal a la justicia: Luévano

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Con la reciente y vergonzosa aprobación de la reforma judicial, en

Acción Nacional condenamos con absoluta firmeza este brutal ataque a

nuestro sistema de justicia. Esta reforma no solo representa una traición

a la independencia del Poder Judicial, sino que es un peligroso

precedente que mina las bases de nuestra justicia y amenaza con

destruir al país. Javier Luévano Núñez, presidente del PAN en

Aguascalientes, advirtió que esta medida es un golpe bajo y brutal a la

imparcialidad de jueces y magistrados, dejando claro que el verdadero

objetivo de este gobierno es someter a nuestras instituciones a su

voluntad.

La legislatura, controlada por la mayoría de Morena y sus aliados, ha

demostrado una preocupante falta de madurez política al actuar como

una aplanadora que se mueve únicamente a conveniencia de quien

ostenta el poder. En lugar de realizar un análisis serio y responsable

sobre lo que beneficia a nuestro país, prefieren imponer sus decisiones a

costa de la estabilidad y la justicia. Lo vimos durante todo este sexenio, y,

lamentablemente, todo indica que nos espera otro periodo de infortunio

con un rumbo cada vez más autoritario y destructivo, afirmó el líder de

los panistas en Aguascalientes

El presidente del blanquiazul señaló que lejos de cumplir con la

demanda legítima por un sistema judicial más justo y transparente, esta

reforma es una afrenta descarada que busca debilitar nuestras

instituciones y concentrar el poder en manos del presidente y su

partido. En lugar de avanzar hacia una justicia libre de corrupción,

estamos ante una embestida autoritaria que pretende poner de rodillas

al Poder Judicial y socavar los cimientos de nuestra democracia. No solo

están limitando la autonomía judicial; están abriendo la puerta a un

régimen dictatorial que aniquilará la justicia y el futuro de México.

En Acción Nacional como oposición responsable y consciente,

seguiremos denunciando cada intento de socavar la justicia y

permaneceremos en contra de esta medida que pone en peligro a

nuestro país. Manifestamos un total desacuerdo en que la ambición

desmedida de unos cuantos destruya lo que tantos mexicanos han

construido con esfuerzo y sacrificio. Defenderemos con verdadera y real

voluntad a un México donde la justicia sirva al pueblo y no a los

intereses de quienes se creen dueños del país, alzando la voz por todos

aquellos que se niegan a vivir bajo la sombra de un régimen que solo

busca su propio beneficio, concluyó Javier Luévano Núñez.