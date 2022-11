Reforma electoral depende de una sola voluntad: Woldenberg

Redacción

Ciudad de México.- El primer presidente del Consejo General del INE, José Woldenberg, reprochó a la iniciativa de reforma electoral durante la manifestación nacional realizada este domingo, al señalarla como una iniciativa que depende de una sola voluntad.

“México no merece una reforma constitucional en materia electoral impulsada por una sola voluntad, por más relevante que sea. Hay importantes lecciones del pasado con las reformas que fueron fruto de voluntades colectivas, con los métodos probados y comprobados de diálogo y acuerdo. México no puede trasladar el padrón electoral a otra institución”.

La manifestación partió desde el Ángel de la Independencia y se concentró en el Monumento a la Revolución. Ahí, Woldenberg reclamó a la idea de concentrar todas las elecciones en una sola institución.

Debido al alto número de participantes, el ex presidente tuvo que hacer un esfuerzo por mantener la atención de la mayoría. En su intervención, llamó a los mexicanos a garantizar la coexistencia y el compromiso de unas elecciones libres y equilibradas.

“Nuestro futuro no puede ser resultado de la seducción del pasado. Por ello decimos no a la destrucción del INE, no a la destrucción de los institutos locales, de los tribunales locales, no a la pretensión de alinear los institutos electorales, no al autoritarismo, si a un México democrático”.

En el evento participaron ciudadanos y grupos de diversos partidos políticos, como el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.

Con información de La Jornada