Reforma al Código Penal no va dirigida contra médicos; Medina

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Luego de que el Periódico Oficial publicó las modificaciones al Código Penal para sancionar negativas de atención a pacientes, Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, enfatizó que los cambios no van contra los profesionales de la medicina, sino contra cualquier trabajador que niegue atenciones de emergencia.

“Que revisen bien la iniciativa. La iniciativa habla de la negativa de atención en emergencias médicas y de la negativa de quien recibe al paciente. Puede ser desde el vigilante que no deja pasar, a la enfermera que dice que ya no es su turno o el camillero que no quiere subir a un paciente”, declaró en entrevista con elclarinete.com.mx.

En su más reciente edición, el Periódico Oficial del Estado adicionó una quinta fracción al Artículo 158 del Código Penal de Aguascalientes, enfocado a responsabilidad médica asistencial, y donde prevé sanciones hacia quien restrinja o niegue acceso o atención de emergencia prehospitalaria.

El tema fue objeto de debates entre el Poder Legislativo y el Colegio de Médicos de Aguascalientes quienes denunciaron una presunta criminalización hacia su desempeño. Aspecto no compartido por Medina Macías.

“El problema es que no han leído el dictamen y esa es la invitación a los médicos, pues no es un tema dirigido ni en agravio en contra de nadie. Es un tema que a nosotros la misma gente nos dice que fueron a tal o cual hospital y no les atendieron”, aclaró.

La legisladora del PAN ofreció reunirse con integrantes del Colegio de Médicos para reunirse y concretar algún planteamiento en conjunto.

– Pero si esto ya se publicó, ¿ahora qué se puede hacer?

– Se presentaría otra iniciativa, se aprueba y esta quedaría sin efecto.

Por lo pronto, las adecuaciones al Código Penal sí prevé sanciones de hasta suspensión de la cédula para médicos que incurran en estos hechos, aunque Medina reiteró que no debe existir temor para quien cumpla su responsabilidad.

“Si cada quien hace su trabajo, no deben tener miedo por alguna sanción. Otro caso es que no haya materiales o insumos, eso es diferente; pero no hay negativa”, finalizó.