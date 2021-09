Reeligen a Raúl González Alonso al frente del CCE de Aguascalientes y enoja a disidentes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con la mayoría de votos a su favor el pleno del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes acordó la reelección por un periodo más como presidente de Raúl González Alonso.

Lo anterior desató la molestia de los organismos disidentes que se abstuvieron de ingresar a la reunión desconociendo el acuerdo para la reelección de González Alonso para continuar al frente de la cúpula empresarial.

El grupo encabezado por Roberto Díaz Ruiz y Antonio Robledo promovían a Salvador Farías para la presidencia del CCEA, donde este último subrayó que se incurrió en una serie de irregularidades, por lo que no dan validez a la reelección, advirtiendo de una desbandada.

De 21 votos entre los asistentes a la reunión hasta 20 fueron favorables para González Alonso cerrando filas en torno a su ratificación.

Finalmente el grupo que votó a favor de González Alonso fustigó que no hay división entre la cúpula empresarial y remarcaron que se trata de 4 organismos o presidentes identificados que no saben dónde están paradas.