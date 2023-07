Reelección no es tema ahora para Montañez

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- ‘Ahorita para mí no es tema’ aseveró el presidente municipal capitalino, Leonardo Montañez Castro, interrogado sobre si le interesaría reelegirse en la encomienda.

Sobre si le interesa un periodo más en la alcaldía capitalina, el primer edil panista precisó ‘no, yo estoy concentrado ahorita en el tema de MIAA, en el tema del agua, y en el tema de la seguridad, eso es lo que quiero comentarles, respetuoso de Toño es un excelente líder, pero pues yo estoy concentrado en los temas de la administración municipal que todos los días es un tema de una gran responsabilidad y no puedo distraerme en eso, sería irresponsable de mi parte’.

Ante la insistencia sobre si no buscaría la reelección, dijo ‘en este momento yo estoy concentrado en los temas del agua’; y respecto a si no se descarta, mencionó ‘estoy concentrado en el tema del agua digo yo creo que la gente nos eligió para ello y sabían que venía a este gran reto, y pues ahorita para mi no es tema, yo creo que hay muchas cosas todavía por hacer y no puedo pues distraerme’.