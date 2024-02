Reelección de diputados no es decisión de una organización civil: Sánchez

Sofía Galaviz

Aguascalientes, Ags.- Luego del reproche del Frente Nacional por la Familia por la despenalización del aborto en la entidad, en donde insisten que los diputados de la actual legislatura no merecen la reelección; el diputado perredista Emanuelle Sánchez Nájera, afirmó que el renombramiento de los representantes populares no le compete a una organización civil en particular, sino al electorado de cada distrito.

En entrevista colectiva el representante del distrito 16 en la entidad, sostuvo que “es una decisión del electorado de cada distrito en función de quién se vuelve a presentar buscando esta posibilidad; no creo que sea de una organización civil en lo particular, me parece que es un tema del electorado de cada distrito”, indicó.

Además, el perredista insistió en que el Congreso del Estado no estaba facultado para desobedecer un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señalando que “no es un criterio, no se puso a debate nada ético, ni moral, ni de valores; había un mandato judicial”.

No obstante, el legislador se mostró abierto en escuchar tantas veces que sea necesario, a cualquiera de los dos extremos; “hay una responsabilidad del Congreso del Estado de poder atender a quien tenga la idea de hablar de esto o de otro tema, para poder debatir las razones de por qué se actúa cómo se actúa”, apuntó.