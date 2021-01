Recurrentes casos de tuberías clandestinas de agua en el oriente: García

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Persiste la existencia de tuberías clandestinas en colonias populares de la ciudad capital, manifestó la diputada Patricia García García, presidenta de la comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado.

“Se da el caso que la misma ciudadanía a veces se roban el agua, o a veces están conectados algunos vecinos y les sale alto consumo, pero de todos modos se verifica y se detecta cuando se hace”, comentó la legisladora del PAN en entrevista.

– ¿Son recurrentes estos casos?

– Fíjate que sí. Sobretodo al oriente, la gente de verdad también hay que comentarlo, también se vuelan el agua.

García García expresó que la situación de tomas clandestinas se ha venido presentando por lo general en domicilios particulares, perjudicando en muchos casos a dueños de una casa a quien se le carga el costo del recibo.

“Se tiene que ver el análisis y muchas veces las personas no se encuentran enteradas, por lo cual no se les puede cargar un recibo en donde no tienen la responsabilidad”, adicionó la legisladora del PAN.