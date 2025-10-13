Recuperan tráiler con mercancía robada

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Control Regional y la Agencia de Investigación Criminal, logró resultados positivos al recuperar un tráiler y mercancía robada, derivado del trabajo coordinado y diligente de su personal investigador, misma que fue entrega conforme a derecho.

Todo inició tras recibir un reporte por parte del C5i en relación al robo de un tractocamión que transportaba mercancía de una empresa dulcera, ocurrido en el municipio de San Francisco de los Romo. De inmediato, personal de la Agencia de Investigación Criminal desplegó acciones de investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los bienes sustraídos.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el robo se registró el domingo 12 de octubre, cuando el propietario de la mercancía arribó al lugar donde se encontraba y observó que la unidad había sido sustraída. Al revisar las cámaras de videovigilancia, se aprecia que varias personas descienden de un vehículo, abordan el camión, logran encenderlo y se retiran del sitio con la mercancía.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal realizaron labores de búsqueda y localización, con apoyo de la tecnología de C5i, logrando ubicar la unidad sobre la Carretera 45 Norte, la cual se encontraba abandonada y sin el cargamento. El tractocamión fue asegurado por la autoridad ministerial, la cual fue procesada por personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, para realizar las acciones legales pertinentes.

Posteriormente, mediante las diligencias ministeriales, se logró ubicar la mercancía hurtada, de un peso aproximado de dos toneladas con valor cercano a los 700 mil pesos, misma que fue recuperada por personal de la Fiscalía Regional, misma que fue entregada conforme a los protocolos legales establecidos.

Cabe señalar que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Control Regional, mantiene abiertas las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este hecho, refrendando su compromiso con la legalidad y la protección del patrimonio de la ciudadanía.