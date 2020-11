Recuperación de empleo avanza lentamente en Jesús María

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- La recuperación del empleo entre la población de Jesús María avanza lentamente, debido a la poca oferta de vacantes, la rotación del personal y la poca preparación académica que existe entre quienes buscan un trabajo en medio de la pandemia del Covid-19, señaló el secretario de Desarrollo Económico, Guadalupe Valtierra.

El funcionario municipal comentó que la crisis sanitaria no ha permitido el que las empresas se recuperen al cien por ciento del primer golpe registrado durante el confinamiento de los meses de abril y mayo, por lo que la contratación de más personal ha avanzado lentamente.

“Se ha incrementado pero va muy despacio, tengo que ser muy realista pero sí se ha recuperado. En abril y mayo estábamos viendo así la pandemia a todo lo que daba y muchos cerraron, pero a raíz de donde ya se vino la nueva recuperación ha caminado de poco a poco”, dijo.

Entre otros obstáculos que impiden la recuperación del empleo, Valtierra indicó que la rotación de personal es una modalidad que al final, no es del agrado de quienes consiguen un empleo dentro de alguna empresa y terminan por ausentarse o dejar esa fuente de ingresos.

También mencionó que las empresas llegan a ofrecer vacantes que requieren cierto nivel educativo o de especialización, sin embargo, hay pocos perfiles dentro de Jesús María que llegan a cumplir todos los requisitos.

“Hay buenas empresas en el Parque Chichimeco donde desafortunadamente tenemos un bajo nivel de nuestra gente que no está muy apta para la industria, no tenemos ingenierías, nos faltan técnicos, mecánicos y en el sitio todavía no han agarrado mucho auge”.

Por ello, destacó que la Secretaría de Desarrollo Económico municipal ha creado una bolsa de empleo local, donde se brinda orientación a aquellos que buscan un empleo y se les da un seguimiento personal, por medio de la vinculación con las empresas de Jesús María.

Agregó que en lo que va de este año se han atendido a más de mil personas que buscaron una fuente de ingresos dentro de alguna de las 200 empresas que están en contacto con la dependencia.