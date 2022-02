Recula Palazuelos y pide perdón

Redacción

En los últimos días, Roberto Palazuelos se vio envuelto en polémica por responder a una empleada que exhibió la dudosa procedencia de los alimentos que sirve en uno de sus hoteles.

En una primer contestación, Palazuelos apuntó que ‘ajustaría cuentas’ con sus detractores que solo buscaban manchar su imagen.

“Te voy a decir una cosa, a mí ninguna guerra sucia me va a parar, y todas esas gentes que están difamándome yo estoy apuntando, estoy tomando nota; ya llegará el momento cuando yo sea titular del ejecutivo que ajustemos cuentas”, indicó en ese momento.

Tales comentarios levantaron críticas entre diputados y senadores de Movimiento Ciudadano, partido para el que milita, ya que señalaron que Palazuelos no representaba al partido naranja.

Ahora, a través de su cuenta oficial e Twitter, el precandidato a gobernador, admitió su error y ofreció disculpas, asegurando que su meta no es la venganza: “Soy un ciudadano luchando por cambiar mi estado y estoy recibiendo ataques del sistema. Eso me hizo cometer un error en una declaración que hoy rectifico: Quiero que el poder público sirva para que nadie viva injusticias ni calumnias. Mi meta es la justicia, no la revancha”, escribió.

También destacó que como ciudadano, tiene el derecho de emprender acciones legales contra quien haga injurias en su contra, aunque siempre respetando lo que marque la ley.