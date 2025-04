Recuerda INE Aguascalientes fecha límite para ser observador electoral

Acudir el día de la Jornada Electoral, independientemente de su domicilio, a una o varias casillas seccionales o a las instalaciones de los consejos del INE o del OPL, en caso de elección concurrente.Solicitar a los órganos desconcentrados del INE la información necesaria para el desarrollo de sus actividades, la cual se brindará siempre y cuando no sea reservada o confidencial, y que material y técnicamente sea posible entregar.Observar todos los actos de preparación y desarrollo de la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación, incluyendo la Jornada Electoral y las sesiones de los órganos electorales.Presentar ante la autoridad electoral un informe de actividades que deberá incluir un apartado de lo que haya observado.

No sustituir, obstaculizar o interferir en el desarrollo y ejercicio de las funciones de las autoridades electorales, incluidos el funcionariado de las mesas directivas de casilla seccionales (FMDCS).No hacer proselitismo o manifestarse a favor de alguna candidatura.No ofender, difamar o calumniar en contra de las autoridades electorales o candidaturas.No declarar el triunfo de alguna candidatura.No manifestar tendencias sobre la votación.No portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos o imágenes relacionadas con partidos políticos, candidaturas de la elección del Poder Judicial de la Federación o posturas políticas.