Recortes federales no impactarán ni en salud, ni en educación: Cervantes 

Redacción

Aguascalientes. Ags.-Tras estimarse un recorte de 35 millones de pesos federales, no habrá impactos ni al tema de salud, ni a la educación, aseguró dl secretario de Finanzas del estado, Alfredo Cervantes García.

En breve charla con los medios de comunicación el tesorero estatal indicó que con eficiencia gubernamental se amortiguará esa parte, por lo je insitio en que no se afectarán programas prioritarios.

“La gobernadora ha hecho énfasis en el tema de salud, entonces hacia allá se seguirá apostando, teniendo proyectos importantes como tres clínicas más en municipio, medicinas, entre otros”, resaltó.

al concluir Cervantes García comunicó que localmente se ha fortalecido el presupuesto para la salud y la educación a fin de que no se vean afectados por factores externos al estado.