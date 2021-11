Recorte al presupuesto del INE es una trampa desde el gobierno federal: CCEA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA) Raúl González Alonso, cuestionó el recorte en la cámara de diputados federales al presupuesto del instituto Nacional Electoral (INE).

-¿Cómo ven los empresarios el recorte al INE al cual ustedes han avalado, ven algún riesgo?

-Nosotros avalamos el trabajo del INE, pero observamos un riego con este recorte porque si la consulta de revocación de mandato prospera no habrá los recursos presupuestales suficientes para llevarla a cabo y me parece que es una trampa que desde el gobierno federal y los diputados de Morena están orquestando para que si la consulta no llega a darse en los mejores términos ya sabemos quién pueda ser el culpable, ósea si no se realiza por falta de presupuesto.

En última instancia el empresario añadió que es un embate más del gobierno y de los legisladores morenistas en contra del instituto, preocupando que se siga medrando al acotarlo presupuestalmente y no reconocer cuando no les favorece su trabajo, fustigó el líder de los empresarios en la entidad.