18 C
Aguascalientes
25 septiembre, 2025
Tendencias

Podrían encarcelar a Christian Nodal por falsificación de contratos, lo…

Crece el cibercrimen con uso de inteligencia artificial en América…

Van contra esquema de créditos “gota a gota” en Aguascalientes

Rehabilitan avenida Venustiano Carranza en Pabellón de Arteaga

Ola de Cancelaciones de Conciertos en Aguascalientes: Caifanes, Intocable y…

Presenta Rhianna a su tercer hijo con esta imagen 

Encuentran dinosaurio en Argentina con restos de comida fosilizada

FNF exige la clausura definitiva del Bar Mezontle en Aguascalientes…

Pronostican lluvias para Aguascalientes a partir de este jueves 

Uso del modo “incognito” no sirve para encontrar vuelos baratos

Recorre Leo Montañez los fraccionamientos Villas del Río y El Puertecito

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El compromiso de esta administración municipal es mantener un diálogo cercano y directo con las familias de Aguascalientes. Por ello, el presidente municipal Leo Montañez continúa recorriendo cada calle, colonia, fraccionamiento y comunidad, con el objetivo de identificar necesidades, fortalecer los servicios públicos y generar soluciones que ayuden a dignificar la vida de todos.

La tarde de este miércoles, el presidente municipal visitó los fraccionamientos Villas del Río y El Puertecito, acompañado por la diputada local, Lucy de León e integrantes del Gabinete Municipal con el programa «Presidente de Frente».

Durante el recorrido, escucharon de primera mano las inquietudes de los vecinos, quienes expusieron reportes relacionados con seguridad, alumbrado público, desmalezado, reparación de banquetas, atención a fugas de agua, entre otros servicios prioritarios.

Leo Montañez recordó a vecinos que, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, está disponible el programa «El Árbol de mi Casa», mediante el cual pueden solicitar la plantación de especies adecuadas que no dañen las banquetas. Con esta iniciativa, se busca embellecer el entorno urbano y contribuir al cuidado del medio ambiente.

«Nos llevamos una petición muy sentida de los vecinos para que niños y jóvenes cuenten con un espacio seguro para la recreación y sana convivencia», finalizó el presidente municipal.