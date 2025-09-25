Recorre Leo Montañez los fraccionamientos Villas del Río y El Puertecito

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El compromiso de esta administración municipal es mantener un diálogo cercano y directo con las familias de Aguascalientes. Por ello, el presidente municipal Leo Montañez continúa recorriendo cada calle, colonia, fraccionamiento y comunidad, con el objetivo de identificar necesidades, fortalecer los servicios públicos y generar soluciones que ayuden a dignificar la vida de todos.

La tarde de este miércoles, el presidente municipal visitó los fraccionamientos Villas del Río y El Puertecito, acompañado por la diputada local, Lucy de León e integrantes del Gabinete Municipal con el programa «Presidente de Frente».

Durante el recorrido, escucharon de primera mano las inquietudes de los vecinos, quienes expusieron reportes relacionados con seguridad, alumbrado público, desmalezado, reparación de banquetas, atención a fugas de agua, entre otros servicios prioritarios.

Leo Montañez recordó a vecinos que, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, está disponible el programa «El Árbol de mi Casa», mediante el cual pueden solicitar la plantación de especies adecuadas que no dañen las banquetas. Con esta iniciativa, se busca embellecer el entorno urbano y contribuir al cuidado del medio ambiente.

«Nos llevamos una petición muy sentida de los vecinos para que niños y jóvenes cuenten con un espacio seguro para la recreación y sana convivencia», finalizó el presidente municipal.