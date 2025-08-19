Recorre Leo Montañez el fraccionamiento Casa Blanca

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Durante su visita por el fraccionamiento Casa Blanca, el presidente municipal, Leo Montañez, escuchó las propuestas y solicitudes de vecinos que mantuvieron diálogo abierto con el objetivo de mejorar el entorno y su calidad de vida.

Vecinos solicitaron apoyo para limpiar, desmalezar y colocar contenedor de mayor capacidad en la calle Vivero del Lago y Casa Blanca; en esta área se encuentra un campo de entrenamiento de fútbol americano, que también es frecuentado por las personas que salen caminar con sus mascotas.

El presidente municipal se comprometió a impulsar la campaña para promocionar los servicios municipales como vacunación, desparasitación y esterilización, a través de la Coordinación General de Salud. Además, exhortó a las y los vecinos a mantener limpio su entorno recogiendo las excretas de sus animales, en favor del bienestar animal y la salud pública.

Durante esta visita, el presidente estuvo acompañado por el diputado local Roy Cervantes y Quique Galo, titular de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno del Municipio de Aguascalientes, así como titulares de las dependencias.