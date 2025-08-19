13 C
Aguascalientes
19 agosto, 2025
Tendencias

Hallan caimán en fraccionamiento de León

Cruz Azul femenil le saca el empate de último minuto…

Liberan tras conceder amparo a #LordPadel y su socio

Protestan alumnos de UAA contra docente en licenciatura de Historia

(Video)Mira cómo fue el choque entre Dharius y Santa Fe…

Repuntan asaltos a transeúntes 7% en julio en Aguascalientes

Registra Aguascalientes 11 casos de dengue 

Proyecta Conagua más lluvias para Aguascalientes 

“No estoy retirada de la política”: Blanca Rivera

Promueven el registro de marcas para emprendedores con hasta un…

Recorre Leo Montañez el fraccionamiento Casa Blanca

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Durante su visita por el fraccionamiento Casa Blanca, el presidente municipal, Leo Montañez, escuchó las propuestas y solicitudes de vecinos que mantuvieron diálogo abierto con el objetivo de mejorar el entorno y su calidad de vida.

Vecinos solicitaron apoyo para limpiar, desmalezar y colocar contenedor de mayor capacidad en la calle Vivero del Lago y Casa Blanca; en esta área se encuentra un campo de entrenamiento de fútbol americano, que también es frecuentado por las personas que salen caminar con sus mascotas.

El presidente municipal se comprometió a impulsar la campaña para promocionar los servicios municipales como vacunación, desparasitación y esterilización, a través de la Coordinación General de Salud. Además, exhortó a las y los vecinos a mantener limpio su entorno recogiendo las excretas de sus animales, en favor del bienestar animal y la salud pública.

Durante esta visita, el presidente estuvo acompañado por el diputado local Roy Cervantes y Quique Galo, titular de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno del Municipio de Aguascalientes, así como titulares de las dependencias.