Recorre Daniel Romo zonas afectadas por lluvias en Calvillo

Redacción

Calvillo, Ags.- El presidente municipal de Calvillo, Daniel Romo Urrutia, realizó recorridos por los distintos puntos afectados tras las intensas lluvias registradas en el municipio.

Durante estas acciones se llevaron a cabo trabajos de retiro de tierra y piedras ocasionadas por deslaves, así como la remoción de árboles caídos con el objetivo de restablecer la seguridad en las vialidades, en un trabajo coordinado en el que participaron la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal Calvillo, la coordinación municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención Prehospitalaria -Calvillo-, la Secretaría de Obras Públicas y elementos de la SEDENA y la Guardia Nacional.

Asimismo, en conjunto con el alcalde, la Secretaría de Desarrollo Social Calvillo y el DIF Calvillo , realizaron un recorrido por domicilios afectados por ingreso de agua e inundación, a fin de identificar y levantar un registro de las necesidades más apremiantes, para atenderlas a la brevedad posible.

El Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo y la Secretaría de Servicios Públicos, también realizó trabajos para extraer el agua de los domicilios afectados.

El Gobierno de Calvillo refrenda su compromiso de trabajar de manera inmediata y coordinada para salvaguardar la integridad de la población.