Reconstrucción del tejido social para resolver problemática de violencia de género en Aguascalientes: Morena

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Siguen preocupando denuncias por feminicidios contabilizados en el estado, apuntó Natzielly Rodríguez Calzada, coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de Aguascalientes, quien hizo hincapié en atender las causas de origen.

“Hay que resolver la problemática de fondo que se tiene en materia de seguridad. Es fundamental la reconstrucción del tejido social, no es sólo la creación de políticas coercitivas, pues ya nos hemos dado cuenta que esto no funciona. Que incrementen las penas, que haya sanciones más severas, eso no ha resuelto el problema y debemos atender las causas”, indicó la legisladora, luego que durante el año en curso se han acumulado seis casos de presunto feminicidio en Aguascalientes.

Por lo pronto, Rodríguez Calzada adelantó que una vez concluido el proceso electoral del 6 de junio, buscará a los próximos alcaldes y alcaldesas electos, a fin de conocer los proyectos que se tienen para las nuevas administraciones municipales.

“Claro que nos preocupa el tema y yo espero tener la oportunidad de platicar con los alcaldes en cuanto pase la elección, además de con el gobierno del estado para ver cómo contribuir desde todos los frentes. No debe seguir ocurriendo”, agregó.

La legisladora morenista consideró que la misma pandemia sanitaria ha generado mayores índices de violencia intrafamiliar, sumado a los problemas de desempleo y que deriva en esta situación.