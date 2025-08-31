Reconocen retraso en conexión de cámaras de bares y antros con C5i en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Que sí hay disposición de restauranteros para conectar sus cámaras de seguridad con C5i, aunque permanece el atraso para con respecto a bares locales, reconoció Michelle Olmos Álvarez, titular de esta área perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública.

“Algunos restauranteros han ido a nuestras instalaciones y se han unido al monitoreo de cámaras de C5i. Donde sí vamos muy lentos es en cuanto al tema de bares y antros que todavía no se conectan”, indicó la funcionaria en entrevista grupal.

¿Cuánto se lleva?

No hemos avanzado más del 20 por ciento, seguimos esperando que ellos colaboren con la autoridad.

Apenas el pasado 12 de agosto, la delegación local de la Canirac descartó conectar cámaras de seguridad a C5i. Francisco Belausteguigoitia Basso, presidente local del gremio, declaró que no había una petición formal del área de Seguridad Pública. Además de argumentar altas erogaciones económicas para la adquisición de los productos.

Al respecto, Olmos Álvarez mencionó que la compra de estos instrumentos no tiene un costo elevado, aunque sí expresó que deben contar con ciertas características para su vínculo hacia las instalaciones de la dependencia.

“En el tema de sus cámaras necesitamos que tengan almacenamiento, al no tener almacenamiento no pueden tener un conexión estable y no se pueden conectar con nosotros. La realidad es que técnicamente no son costosas, pero sí es un punto que necesitamos que tengan”, insistió.