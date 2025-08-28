Reconocen labor de guardabosques en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA) celebró el 50.° aniversario del Programa de Guardabosques del Estado con una ceremonia que reconoció la entrega y valentía de quienes dedican su vida a cuidar los recursos naturales de Aguascalientes.

Durante el evento, se refrendó el compromiso del Gobierno estatal con el cuidado de las zonas naturales, al entregar cuatro camionetas que fortalecerán el trabajo de protección ambiental en campo.

Sarahi Macias Alicea, titular de la SSMAA, reconoció a los guardabosques por su incansable servicio: “Cada uno de ustedes representa una historia de valentía. Gracias a su esfuerzo, hoy contamos con áreas naturales protegidas y una ciudadanía más consciente”.

La labor de estos guardianes ha sido clave en la conservación del entorno durante cinco décadas. Hoy, más que nunca, su ejemplo inspira a nuevas generaciones a vivir en armonía con el medio ambiente.