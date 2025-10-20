Reconocen en Jesús María a mujeres del campo

Redacción

Jesús María, Ags.- En el marco del Día Internacional de la Mujer Campesina y Rural, el presidente municipal de Jesús María, César Medina encabezó una emotiva ceremonia de reconocimiento a las mujeres que, con su esfuerzo diario, sostienen la vida en el campo y fortalecen el corazón productivo de Jesús María.

“Hoy rendimos homenaje a las mujeres que siembran esperanza, que labran la tierra con amor y compromiso, y que con su trabajo diario dan alimento a nuestras familias”, expresó el alcalde al dirigir unas palabras de gratitud a las asistentes.

Destacó que las mujeres rurales son ejemplo de fortaleza y dedicación, pues además de trabajar la tierra, son el pilar de sus hogares y comunidades.

Durante su intervención, el Secretario de Desarrollo Agrario y Rural de Jesús María, Guadalupe Valtierra reconoció la labor de las mujeres productoras de comunidades como San Miguelito, La Cardona, Piedras Negras, Los Ramírez y Venadero, quienes con orgullo se dedican a la producción de miel, hortalizas, flores, café, quesos, ganadería y floricultura, contribuyendo con ello al desarrollo económico y social del municipio.

En un ambiente de orgullo y comunidad, se entregaron reconocimientos a mujeres destacadas por su compromiso con el campo y su liderazgo dentro de sus localidades. También se contó con la presencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado (SEDRAE), Isidoro Armendáriz, representantes de dependencias estatales y municipales, así como familias y líderes comunitarios.

Finalmente, el alcalde reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de seguir impulsando el desarrollo del sector rural, generando más oportunidades y trabajando de la mano con quienes hacen florecer la tierra: las mujeres del campo de Jesús María.