Reconocen a Ángela Aguilar en La Musa Awards 2025

Redacción

Ángela Aguilar fue homenajeada en La Musa Awards 2025 por el Salón de la Fama de Compositores Latinos, en una ceremonia que reunió a destacadas figuras de la música y donde la joven artista habló con franqueza sobre el peso emocional de su trayectoria.

“Recibo este reconocimiento con el corazón lleno de gratitud. Siento que muchas veces se trata de hacer las cosas con miedo, pero no dejar de hacerlas, y estar ahorita en este punto de mi vida en un cuarto lleno de gente me da mucho miedo”, expresó al recibir el galardón.

Durante su discurso, Aguilar reflexionó sobre los desafíos de crecer bajo los reflectores y la exigencia de mantener un legado familiar. “Cada error pesa el triple”, reconoció la intérprete, quien subrayó las dificultades adicionales que enfrentan las mujeres en la industria musical.

“Como mujeres en la industria sabemos que cada logro cuesta el doble y cada error pesa el triple. Apoyarnos no debería ser una excepción sino una costumbre. Gracias a todos que me han apoyado en este tiempo tan difícil”, dijo con la voz entrecortada.

La ceremonia, realizada en Miami, reunió a artistas y compositores como Enrique Bunbury, Andrés Castro, Charles Fox, Jorge Luis Piloto, Nelson Estévez, Juan Hidalgo, Lenny Tavárez, Mike O’Neill y Mónica Vélez.

Aguilar también destacó la importancia de la composición en su vida artística. “Este premio dedicado a la composición significa mucho para mí. Escribir canciones ha sido mi manera de entender lo que vivo, aún incluso cuando las palabras habladas ya no me hacen sentido. Cuando escribo siento que me salva. Escribir me ha salvado más de una vez y por eso agradezco tanto este reconocimiento”, afirmó.

Además, resaltó el valor del arte como vía para transformar el dolor. “Por eso también agradezco lo que representa, que es la oportunidad de transferir el dolor al arte. Una oportunidad que tengo hoy con este premio, que sé que todavía me falta mucho”, agregó.

Aunque la distinción fue celebrada por seguidores, también generó debate en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron su trayectoria tras la presentación que la describió como “la artista femenina más prominente del regional mexicano”.

La presentadora del evento, visiblemente emocionada, añadió fuera de libreto: “Esto no está en el prompter, pero te quiero decir que me siento tan orgullosa de ti, te conozco desde chiquita y sé lo mucho que has trabajado para estar aquí. Felicidades”.