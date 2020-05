Reconoce Valdez que no todo el magisterio de Aguascalientes cuenta con equipo para clases en línea

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Ha sido complicada la tarea de llevar clases a distancia, tanto para profesores como entre el alumnado, reconoció Mario Valdez Herrera, ex líder local del Sindicato de Trabajadores de la Educación.

“Se ha estado batallando y lo he mencionado, por cuestión de que no todos los docentes tienen los equipos tecnológicos. A lo mejor tienen un teléfono, pero no todos tienen las computadoras, ni todos los alumnos”, indicó.

El también presidente de la comisión de Educación en el Congreso del Estado afirmó que por voluntad no ha quedado y para ello ejemplificó en el caso de los planteles ubicadas en algunas comunidades, donde se acude a dejar tarea sin poner en riesgo a menores.

“Hay muchos de mis compañeros del área rural, sobretodo, que están yendo a dejar los cuadernillos y los trabajos a escuelas con los padres de familia, para no exponer a los alumnos”, destacó el legislador por el Partido Nueva Alianza.

Valdez Herrera abundó que la pandemia sanitaria afectó el desarrollo de varias actividades, donde las clases tradicionales también se vieron perjudicadas. “Es una situación que nadie esperaba. Una situación que se ha estado adaptando a las circunstancias, pero yo reconozco el esfuerzo que hacen padres de familia y mis compañeros en sacar adelante lo que resta del ciclo”.

En días pasados, el gobierno de Aguascalientes confirmó la conclusión del ciclo escolar por medios electrónicos y no presenciales.