Reconoce Pinzón que estafa Ponzi influirá en elecciones de la UAA

Redacción

Aguascalientes, Ags.-No se puede ignorar que el tema de la estafa Ponzi influiría en las próximas elecciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), reconoció la rectora Yesenia Pinzón.

Dijo que la principal interesada en que todo se esclaresca es ella, siendo requerida al inicio de las investigaciones por la Fiscalía para declarar sobre el tema al ser ella quien presentó las denuncias.

-¿Esto le pega rectora de cara a la carrera de su reelección?

-Pues sin duda alguna va a ser un tema, la verdad no lo podemos ignorar.

-¿Y cómo le ha pegado a la imagen de la Autónoma?

-Yo creo que la universidad está muy fuerte y ustedes han sido participes de que ha crecido en su presupuesto, en sus campus, ósea, de verdad ha habido mucho trabajo de la comunidad universitaria.

En entrevista colectiva en las instalaciones de la máxima casa de estudios, reprochó que se valore a la institución por este caso particular y lamentó que no se reconozca el trabajo de toda la comunidad académica.

Al final dejó en claro que hay toda la disposición y están trabajando de la mano de las autoridades para esclarecer el tema.