Reconoce Mota incursión de grupos delictivos a Asientos, Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El alcalde del municipio de Asientos el morenista, José Manuel González Mota, admitió que que grupos delincuenciales de Zacatecas han entrado a su municipio, sin embargo refiere que no lo hacen armados ni con intenciones de asentarse y solo por ajuste de cuentas en contra de algunas otras personas.

“Hace tres semanas entraron a uno de los pueblos a la colonia Emancipación, pero entraron específicamente por dos personas que traían problemas con ellos, no sé si les debían o les prestaron, pero se dio el encuentro policiaco y nos balacearon una patrulla, se capturaron dos vehículos y se retiraron, pero es la una acción a la que han entrado”, dijo.

González Mota aseguró que no se a amenazado al pueblo, ni al el mismo como autoridad, así como tampoco les ha servido el territorio de tiraderos de cuerpos.

Aseveró que son acciones de ellos, sin embargo reconoció que hay temor por los enfrentamientos que se están dando en Zacatecas, aunque agradeció a al policía estatal por el blindaje que han activado en su territorio.

“Insisto que entren como a quererse a estacionar pues no; yo doy gracias de que respeten a Aguascalientes”, culminó.Asientos hace límite con el vecino estado de Zacatecas.