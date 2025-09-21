Reconoce Martínez que persiste venta de licencias de conducir falsificadas

18.2 C
Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado, reconoció que sigue deteniéndose a conductores con licencias de conducir apócrifas, aunque descartó la existencia de un mercado negro alrededor de esta anomalía.

“Hemos tenido algunas investigaciones y traigo algunos puntos en el estado, en donde al momento de hacer la revisión de personas y sus documentos, hacemos el trabajo para saber de dónde salen y a través de la secretaría llevar a cabo las denuncias que sean pertinentes y detener personas”, comentó el funcionario en entrevista.

– ¿Podemos hablar de una red de falsificadores?

– No, quiero creer que son algunas personas están timando a la gente con los trámites de placas y el esquema de licencias.

Martínez Romo abundó que se han dado aseguramientos tanto de gente de Aguascalientes, pero también de otras entidades. Reiterando el llamado que se debe llevar a cabo los tramites en las instancias correspondientes.

“Hay gente que compra estas licencias de buena fe, si se me permite el término, para tener ese documento con prontitud o se les hace el trámite complicado. Pero hacemos la invitación a que la gente acuda a las oficinas estatales”, insistió.