Reconoce Luévano pláticas del PAN nacional con MC

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente estatal del PAN, Javier Luévano Núñez, aseguró que todavía es temprano para hablar de una posible alianza electoral con otros partidos de cara al 2027, aunque reconoció que a nivel nacional sí ha habido acercamientos de su dirigencia con Movimiento Ciudadano.

“Por parte de la dirigencia nacional se ha entablado un diálogo con MC, y bueno, nosotros iremos esperando”, expresó.

El dirigente blanquiazul subrayó que, por ahora, el objetivo es fortalecer al partido desde lo interno y apostar por cuadros locales que puedan responder en cada rubro y tarea.

“Primero fortalecernos a lo interno y ya en el futuro analizaremos en qué condiciones estamos para poder construir el 2027”, puntualizó.

Sobre las candidaturas locales, Luévano dejó en claro que no es el momento de hablar de aspirantes, pese a que la efervescencia política empieza a crecer. En ese sentido, mencionó que será natural que algunos perfiles comiencen a levantar la mano, como ya lo hizo recientemente el secretario de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Enrique de la Torre, quien no descartó buscar la alcaldía capitalina.

El dirigente garantizó “piso parejo” para todos los interesados y adelantó que el método de selección de candidatos en Acción Nacional cambiará, con la finalidad de acercar más el proceso a la ciudadanía.

“Lo que sí debemos es no caer en una situación de caprichos o en una situación que ciegue lo que la población está pidiendo de los candidatos”, concluyó.