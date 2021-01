Reconoce LARF tener sentencia por peculado

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat rechazó que exista una sentencia legal en su contra, dictaminada hace poco más de un año, por peculado en su administración como gobernador.

“No he sido sentenciado, para empezar. Hay que aclarar”, declaró Reynoso Femat, a pregunta expresa de elclarinete.com.mx, en conferencia de medios donde el ex panista anunció su objetivo de ser candidato de Fuerza por México para la presidencia capitalina.

– Sí fuiste sentenciado a dos años- se le reiteró.

– No, el juicio sigue todavía. Pero aparte en materia legal, no soy el experto. Mis abogados se están encargando, hay un término si mal no recuerdo de sentencia no ejecutoriada, no hay nada en firme. Tengo mis abogados electorales, desde luego al pendiente de todo.

Sin embargo, en un posterior cuestionamiento durante la conferencia Luis Armando Reynoso aceptó literalmente que sí hay una sentencia en su contra. “Fui sentenciado malamente, o juzgado malamente, por un gángster que tuvimos aquí que es Felipe Muñoz (ex fiscal), apoyado por el entonces gobernador Carlos Lozano. Junto con el ex magistrado Fernando González Luna, vendido al gobierno de ese entonces”.

Gobernador panista entre 2004 a 2010, tras dejar el cargo Reynoso Femat fue acusado por peculado en la compra de un tomógrafo, para lo cual se le detuvo en un par de ocasiones e incluso fue llevado al centro penitenciario local.

La sentencia contra Reynoso fue anunciada el 31 de agosto de 2019, por el delito de peculado, con una pena de dos años y nueve meses de prisión; aunque ha mantenido amparos a su favor.

Con todo, Reynoso es uno de los ocho ex gobernadores que ha pisado la cárcel en la última década.