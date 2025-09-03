Reconoce la UAA trabajo de 253 investigadores miembros del SNII

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Universidad Autónoma de Aguascalientes cuenta actualmente con 253 investigadoras e investigadores vigentes dentro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII). De ellos, 84 como candidatos, 133 en el nivel 1, 28 en el nivel 2 y 8 en el nivel 3. Detrás de estos números se encuentra el esfuerzo individual y colectivo que coloca a la UAA en un lugar destacado dentro del mapa regional y el más importante del estado en lo que se refiere a investigación.

La Dra. Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de la UAA, sostuvo un espacio de encuentro para honrar a la comunidad de investigadores de esta casa de estudios que forman parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadoras (SNII).

“La razón de esta convivencia es sencilla pero profunda: agradecer la enorme labor que realizan como investigadoras e investigadores de la universidad, pues sin ustedes y sin su labor diaria en el cumplimiento de esta función sustantiva, nuestra universidad simplemente no sería lo que es”, afirmó la rectora.

Además, expresó que, durante este año, se ha estado trabajando en la apertura y consolidación de programas educativos desde bachillerato hasta posgrado, en la reacreditación de varias carreras y en reforzar la vinculación con la sociedad, destacando esencialmente, lo que se ha logrado en el terreno de la investigación.

También, la Dra. Pinzón destacó la sinergia que existe entre el cuerpo académico y la propia institución, la cual continúa reforzando el sentido de pertenencia y la sensación de que, de forma individual y colectiva, se hace mucho por la sociedad en cuanto a la generación de conocimiento y posibilidades para su desarrollo.

Finalmente, la rectora pidió a los presentes fortalecer el sentido social de cada proyecto. “Les reitero mi gratitud y reconocimiento. Esta universidad tiene en ustedes una de sus mayores fortalezas. Sigamos avanzando con la certeza de que estamos haciendo bien las cosas y, sobre todo, que la grandeza de la UAA está en lo que somos todos juntos”.

Por su parte, el Dr. Francisco Javier Pedroza Cabrera, director general de Investigación y Posgrado de la UAA, agradeció el trabajo que realizan los investigadores en cada una de las áreas del conocimiento, su producción científica, la formación de estudiantes y el trabajo con las redes de colaboración que fortalecen esta actividad.

Asimismo, agradeció la presencia y compañía en este evento del Dr. José Manuel López Libreros, secretario general de la UAA, de la Comisión Ejecutiva Universitaria y de la Dra. Liza Aceves López, directora general de becas y apoyos a la comunidad de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) quien formó parte como ponente en las actividades del 3er. Congreso Internacional Multidisciplinario de Divulgación Científica que se realiza en la institución del 2 al 5 de septiembre.