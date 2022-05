Reconoce Jiménez problemática de agua en los 11 municipios de Aguascalientes 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Los once municipios que conforman el estado registran problemática en la distribución del servicio de agua, reconoció Teresa Jiménez Esquivel, candidata de la alianza PAN-PRI-PRD por la gubernatura.

“He visitado los municipios y todos sin excepción tienen problemas con el agua. Algunos porque no pagaron la energía para extraer el agua, otros porque los pozos se están abatiendo y otros porque no tienen un cuidado del sistema”, reveló la aspirante.

En conferencia de medios tras reunirse con ambientalistas, Jiménez Esquivel propuso la creación de un sistema estatal del cuidado del agua, la necesidad de reutilizar el agua como ya ocurre en otros países y mencionó de paso la relevancia de apostar por el campo para que cuente con mayor inversión.

“Necesitamos apostarle al futuro y necesitamos apostarle al medio ambiente. No le vamos a dar la vuelta”, insistió la abanderada de la alianza Va Por Aguascalientes.

De paso, la ex alcaldesa por el PAN afirmó que sí rechazó la continuidad de la concesionaria de agua Veolia que opera en esta capital desde 1993 y después que, durante su primera campaña por el municipio en 2016, se había comprometido a retirarla de ser elegida para el puesto.

“Hace tres años firmé una carta de la concesionaria y me tocó a mí decirles que no se puede quedar una empresa que no ha ayudado a la capital, pero también veo que los otros municipios tienen un gran problema”, señaló.

A la fecha, Veolia sigue operando y tiene contrato legal hasta octubre de 2023.