Reconoce IP complicaciones para el pago de utilidades en Aguascalientes 

Aguascalientes, Ags.- Empresas no se han podido recuperar de los impactos generados por la pandemia del covid, por lo que se ha complicado el pago de utilidades para los trabajadores.

En entrevista con medios informativos la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (MEMAC) Erika Muñoz Vidrio, reconoció que los negocios no han podido recuperar las ganancias que traían antes de la pandemia.

“Es una realidad que no nos hemos podido recuperar de los efectos de esta pandemia, entonces las empresas aún no estamos en condiciones de generar utilidades”, explicó la empresaria al tiempo que recordó que el plazo para el pago se estas vence al último de mayo.

-¿Entonces no todas las empresas van a entregar utilidades?

-La gran mayoría no aunque faltan algunos días, sin embargo algunas han entregado o están por hacerlo algún bono o incentivo para los trabajadores, pero no será en grandes cantidades porque no hay condiciones.

