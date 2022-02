Reconoce Gallegos que grupo musical “obligó” a que hicieran baile masivo hace unos días en SFR

Redacción

San Francisco de los Romo, Ags. – Margarita Gallegos Soto, alcaldesa priista de esta demarcación reconoció que el baile que se verificó el pasado fin de semana en esta localidad se hizo por presiones de un grupo musical.

En entrevista con este diario digital la edil señaló que “lamentablemente nos tocó estar en lo fuerte de la pandemia (Ómicron), lo pospusimos para el 12 de febrero. Tuvimos presiones por parte de un grupo que no se iba a respetar para esa fecha y prácticamente en menos de una semana se realizó todo”.

Gallegos recordó que este evento iba a ser gratuito, “pero en lugar de que fuera así, pero se me ocurrió una idea, se les pidiera un producto (alimentos no perecederos) para que fuera donado a las familias más pobres. Nosotros no haremos negocio, les vamos a pedir a los comisarios y delegados que nos ayuden a identificar qué familias tienen la necesidad de hacerles llegar una buena despensa”, aclaró.

Posteriormente la gobernante aclaró que la comida que se recolectó “no será repartida a familiares de los comisarios y delegados, sino que verdaderamente les vamos a pedir que nos ayuden a identificar a esas personas porque la necesidad es bastante en el ayuntamiento”.

Finalmente hay que mencionar que los grupos musicales que se presentaron el fin de semana fueron los Invasores de Nuevo León y los Clásicos.