Reconoce Galaviz incidencia alta en cáncer de mama en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se mantiene la preocupación en cuanto a las estadísticas de cáncer de mama en Aguascalientes, reconoció Rubén Galaviz Tristán, secretario estatal de Salud, exponiendo que es la principal causa de deceso en población femenina.

“El problema de cáncer es uno de los que más impacta en Aguascalientes. La incidencia es alta y sobre todo lo que tenemos que hacer es prevención”, indicó el funcionario en entrevista.

– ¿Cuántas mujeres padecen cáncer en Aguascalientes?

– Ahorita no tengo el número, pero sí impacta en cuanto a cifras de mortalidad. Es la principal causa de muerte en mujeres. Luego te paso las cifras con precisión.

Como parte de las actividades del mes por sensibilización de cáncer de mama, Galaviz Tristán destacó que se han hecho inversiones en aparatos para detección oportuna entre la población femenina; haciendo el llamado para aplicarse revisiones a tiempo.

“Dentro del Seguro Aguascalientes, la mastografía es totalmente gratis. No podemos permitir nuevos casos, pues no hay barreras ni financieras, ni de capacidad instalada. Este mes vamos a promover que todas nuestras señoras acudan a examen tanto clínico como de mastografía”, agregó el secretario de salud.