Reconoce Figueroa deudas de Fiscalía en torno a robos y violencia intrafamiliar

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-El fiscal estatal, Jesús Figueroa Ortega reconoció pendientes en materia de justicia hacia la población, refiriéndose de manera concreta a la resolución de hurtos de diversos tipos, aunado a las agresiones dentro del seno familiar.

“Tendríamos que mejorar más en robos. Siento que es la parte más sensible con la población, casi a todos nos roban algo tanto al transeúnte, como casa habitación, en comercio y hay pocos casos que podemos decir que tenemos de éxito. Hay muchos se judicializan, pero es mayor la cantidad que recibimos de robos y debemos subir la productividad”, apuntó.

Entrevistado antes de presentar su informe ante el Congreso del Estado, Figueroa Ortega también advirtió la problemática de la violencia familiar, donde aunado a los casos que se presentan, debe toparse con la codependencia por parte de las víctimas.

“Es una situación de mucha problemática en las familias y es complicado porque no hay testigos, no hay cámaras o información que nos pueda dar lo que quisiéramos para judicializar y hay mucha indecisión de las personas en si seguir o no con las denuncias”, explicó.

– ¿Qué porcentaje de violencia intrafamiliar se judicializan?

– Yo creo que debemos andar en un 30 por ciento.

Figueroa Ortega calificó el 2021 como un año mejor en relación al 2020 en cuanto a vinculaciones y judicializaciones. “No nos podemos decir satisfechos hasta que no se resuelvan todos los casos y decir que hay cien por ciento de productividad”, matizó.