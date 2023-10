Reconoce el INM que migrantes están vulnerables ante embates del CO

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El delegado del Instituto Nacional de Migración en la entidad, Ignacio Freire, reconoció que ante el crecimiento desmedido del fenómeno de los migrantes que pasan por México, los mismos están más vulnerables ante el acecho del crimen organizado.

En entrevista colectiva el burócrata expuso que el hecho de que los migrantes no cuenten con documentos y papeles, es factor que es atractivo para los delincuentes.

Más adelante el funcionario federal comentó que los migrantes son gente que no quiere acudir a la autoridad, donde inclusive se les ha ofrecido estancia legal para que tengan su documento que les permita trabajar y tener identidad, situación que rechazan.

Finalmente Freire manifestó que “para el crimen organizado la situación de los migrantes es de ventaja porque son gente

que a veces no quiere acudir a la autoridad a denunciar y que a final de cuantas son personas que no se pueden identificar”, concluyó.