Reconoce como mejor práctica gubernamental el Instituto de Atención a Enfermedades Renales

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes vuelve a posicionarse como líder a nivel nacional en salud, al ser reconocido como el único estado del país en contar con un Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales (Inaer), un esfuerzo innovador y sin precedentes que consolida el compromiso de la gobernadora Tere Jiménez con la salud de la población.

El Inaer se consolida como un referente nacional por brindar servicios altamente especializados a pacientes con enfermedades renales. Además, promueve estrategias de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, generando un impacto directo en la calidad de vida de cientos de familias.

El reconocimiento fue entregado al secretario de Salud del Estado, Rubén Galaviz Tristán, durante la XV Entrega del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos, realizado en el Centro de Convenciones Citibanamex, en la Ciudad de México, donde se destacó la visión y la eficacia del modelo de atención implementado en la entidad.

Con acciones concretas y políticas públicas innovadoras, Aguascalientes reafirma su liderazgo en el sector salud, demostrando que cuando se prioriza la vida, se construye un estado más fuerte, solidario y saludable para todos.