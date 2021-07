Reconoce Báez que PAN vive una crisis a nivel nacional

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- A pesar de los resultados positivos en la entidad, el Partido Acción Nacional ha sumado momentos agridulces en el resto del país luego de los pasados comicios, admitió el dirigente local Gustavo Báez Leos, quien aseveró que el instituto vive un riesgo en diversos lugares.

“El partido tiene severas crisis en muchos estados. No es como lo vivimos en Aguascalientes, donde proporcionalmente somos el partido que más militantes tiene per cápita. Pero hay varios estados donde el PAN no pinta y el gran reto es fortalecerlos, que podamos ser un partido unido para la elección del 2024”, comentó luego que el presidente nacional Marko Cortés hiciera un llamado abierto a la ciudadanía para unirse a las filas del PAN.

En entrevista grupal, Báez Leos ejemplificó el caso de entidades como Tabasco donde ni siquiera se cuenta con un comité estatal sino una delegación, mientras que en las pasadas elecciones de Tlaxcala apenas ganaron una alcaldía.

“Los resultados a nivel nacional no son aplaudibles. El presidente Marko ha reconocido los triunfos, pero también en años pasados hemos perdido gubernaturas, hemos perdido muchos municipios. El llamado es a las personas que crean en los ideales de Acción Nacional se sumen a nuestras filas”, abundó.

– ¿No apoyarás la reelección de Marko Cortés?

– Hay que ver. Esperar los momentos y si él se registra o no se registra.

No obstante, el también diputado local descartó que el PAN pudiera perder su registro como partido haciendo hincapié que, junto con Movimiento Ciudadano, encabezará la oposición para los siguientes tres años.