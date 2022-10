Reconoce AMLO que Tren Maya quedaría inconcluso, pero amenaza con exhibir a opositores

Redacción

Ciudad de México.-En miras de la inauguración del Tren Maya, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se mostró optimista con los avances que ha tenido el mega proyecto, mismo que visitó el fin de semana pasado. Sin embargo, advirtió que, debido a la oposición de dirigentes de cinco ejidos en Chetumal, Quintana Roo, existe riesgo de que el tramo 7 del Tren Maya no pueda concretarse.

De acuerdo con el mandatario, dicho tramo, que iría de Xpujil a Escárcega, requiere más terreno, mismo ha sido condicionado por 5 ejidos, los cuales exigen al gobierno federal el pago de una indemnización por una carretera construida en los años 60.PUBLICIDAD

Durante la conferencia de prensa de este 17 de octubre, el mandatario aprovechó para celebrar “el triunfo” de su gobierno ante las medidas legales implementadas en contra del Tramo 5, añadiendo que ya se liberaron mil kilómetros para la construcción de la vía; sin embargo, aclaró que aún se está en espera de que se logre la “liberación” de otros dos de los tramos.

López Obrador adelanto que en caso de que los ejidatarios no acepten la propuesta planteada por su gobierno y se siga con los bloqueos, se queda el tren hasta Xpujil.

Organizaciones y grupos ecologistas se han mostrado en desacuerdo con la construcción de la megaobra ante el impacto ambiental que podría implicar en la zona. Los propios ambientalistas, mismo que se han adentrado en el tramo, han denunciado el riesgo de la contaminación del agua dentro de los mantos acuíferos de las zonas del tramo que va de Cancún a Tulum.

Foto: INAH

Fue a finales de septiembre, a través del Twitter, que una usuaria reportó que una cueva en Playa del Carmen, Quintana Roo había sido perforada, contaminado así el agua.PUBLICIDAD

Bajo este contexto, la joven identificada con el nombre de usuario @cris_n0 señaló a las autoridades, a quienes acusó de no haber sido honestas al negar las repercusiones que podría llegar a tener el proyecto:

“Y esto es faltar a la palabra del presidente, del proyecto, que nos dijo algo que terminó no siendo verdad: que no se iban a tirar árboles, que no se van a vulnerar los acuíferos, que no se va a pasar por cenotes”, acusó.