Reconoce alcalde de Aguascalientes que alcantarillado está por finalizar su vida útil

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El alcalde de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, reconoció que gran parte de la red de alcantarillado de la ciudad ya cumplió su ciclo de vida y requiere una rehabilitación urgente.

“Estamos hablando de redes de más de 30 años. Yo creo que hay zonas donde las redes ya están llegando en este caso a su etapa donde ya cumplieron su ciclo y justamente por eso se tienen que estar rehabilitar, pero más que descuido es un tema de que son redes antiguas y desde luego hace falta realizar más inversiones en este tipo de redes”, señaló el edil.

Montañez destacó que, aunque las obras no siempre son visibles, se han hecho sustituciones completas.

“En el caso de la presa de Los Gringos, donde se está trabajando ahorita en el segundo anillo, recientemente se hizo una sustitución de toda la red sanitaria que viene desde la planta de tratamiento hasta el segundo anillo, casi medio kilómetro”.

“Se han estado haciendo sustituciones completas en la San Pablo, ahorita se está trabajando en la Insurgentes”, explicó.

Agregó que en la zona de La Purísima ya se sustituyeron más de 10 kilómetros de tuberías prácticamente colapsadas.

“Se está trabajando en La Insurgentes, en Colinas del Río, en la San Pablo, en la colonia del Carmen y en algunas comunidades como en Calvillo también. Son bastantes las que tienen que rehabilitarse”, precisó.

Advirtió que estas obras suelen tardar alrededor de un mes debido a la complejidad de abrir calles, sustituir las redes, construir pozos de visita y posteriormente rehabilitar el pavimento.