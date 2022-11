Recomiendan empresarios usar coches ‘viejitos’ para viajar

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Por los riesgos que existen de ser víctimas de asaltos en carreteras de entidades vecinas, empresarios se recomiendan entre ellos mismos y a la población en general viajar en automóviles ‘viejitos’ y no portar ni objetos de valor, ni relojes caros, expresó el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Roberto Díaz Ruiz.

“Mira, quien tenga dos vehículos que use el viejito, aunque claro que les de seguridad al viajar y no los vaya a dejar tirados por ahí, pero no hay las condiciones para hacerlo en unidades de lujo que llamen la atención y menos se debe ser ostentoso portando joyas”, enfatizó.

El dirigente empresarial mencionó que aquí mismo en Aguascalientes hay unidades de más un millón y medio de pesos circulando, por lo que también se deben de extremar precauciones ante el acecho de la delincuencia.

“No queda de otra más que cuidarnos y pues ya no son los tiempos para presumir ciertos lujos”, finalizó.