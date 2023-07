Recomiendan contratar viajes con agencias establecidas y certificadas 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras lamentar el percance en el que murieron al menos 8 personas y 30 más resultaron lesionadas en la carretera Saltillo-Zacatecas y en cuya unidad viajaban procedentes de Texas 16 personas de Aguascalientes, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Miguel Ángel Breceda Solís, recomendó la contratación de viajes con agencias establecidas y sobre todo certificadas.

Alertó ahora que se vienen las graduaciones en donde grupos completos contratan paquetes turísticos hacerlo en agencias seguras para no caer en estafas o lo peor arriesgar su vida.

-¿Entonces contratar sólo en agencias?

-Así es en agencias siempre; te podrá salir un poco más caro pero con la seguridad no se juega, ni tiene precio.

Exhibió que es común que la vecina, comadre o conocida de la colonia organice viajes, sin embargo, las unidades están en mal estado, no se conoce a los organizadores o ni siquiera existe un contrato, lo cual se debe evitar.