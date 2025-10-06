Recomienda Sheinbaum a Saúl Monreal esperar 6 años por gobierno de Zacatecas

Redacción

La presidenta Claudia Sheinbaum aconsejó al senador Saúl Monreal que espere seis años antes de buscar suceder a su hermano como gobernador de Zacatecas, en un señalamiento sobre la práctica de nepotismo que prohíben los estatutos de Morena a partir de 2027.

“Mi recomendación personal, no de la presidenta, es que se espere seis años, hay mucha vida por delante, es joven, tiene mucha vida política por delante”, declaró Sheinbaum durante un evento en el Zócalo de la Ciudad de México, en referencia a las declaraciones del legislador sobre su intención de contender.

Sobre la posibilidad de que Monreal busque la gubernatura por otro partido, como el PRI o el PAN, Sheinbaum destacó que serán los ciudadanos quienes evalúen estas acciones al momento de votar. “Quien evaluará ese tipo de actos es la ciudadanía que votará”, subrayó.