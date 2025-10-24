28 C
Recomienda Profeco cómo armar la ofrenda del Día de Muertos sin gastar de más

Redacción

Con el Día de Muertos a la vuelta de la esquina, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió recomendaciones para que las familias armen su ofrenda sin que esto afecte su economía.

La dependencia recordó que el altar puede adaptarse al gusto y presupuesto de cada hogar, incluyendo desde alimentos que los difuntos disfrutaban en vida hasta elementos tradicionales como pan de muerto, tamales, atole, frutas, dulces y calaveras de azúcar o chocolate.

Entre los consejos destacan planificar el presupuesto, elaborar una lista de lo que se necesita y aprovechar decoraciones de años anteriores. Profeco sugiere comprar solo lo necesario y con anticipación para evitar compras de última hora con precios elevados. También recomienda aprovechar promociones y ofertas reales y comparar precios y calidad en distintos establecimientos utilizando la herramienta Quién es Quién en los Precios.

Además, la Procuraduría ofrece tutoriales de “Tecnologías Domésticas” para elaborar dulces y platillos típicos, así como productos como mole poblano, rompope, higos cristalizados o velas decorativas, que pueden incorporarse al altar. Las instrucciones se encuentran disponibles en la página oficial de Profeco.

Finalmente, se enfatiza la prevención de riesgos: mantener velas, veladoras e inciensos alejados de objetos inflamables y fuera del alcance de los niños.