Recomienda PC asumir precauciones ante inicio de frentes fríos en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Comienzan a proliferar las bajas temperaturas con el cambio de temporada, indicó Eduardo Muñoz de León, coordinador estatal de Protección Civil, quien recomendó a la población tomar precauciones.

“Llegaron los primeros frente fríos, que fue lo que ahora se juntó el frente frío con el huracán que tenemos. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de las temperaturas”, expuso el funcionario.

Muñoz de León señaló que se espera registrar los mayores descensos en el termómetro ocurran a inicios del siguiente año, pero que se deben asumir providencias para el cierre del año en curso.

“Noviembre y diciembre va a hacer frío, no mucho. Vamos a tener temperaturas un poco más bajas que en el año pasado. Pero principalmente durante enero y febrero cuando el frío se instalará de lleno”, resaltó.

El coordinador de Protección Civil del estado recomendó a la población sacar prendas de vestir debido a los cambios de temperatura que se aproximan y evitar riesgos en cuanto a la salud.

“Vamos a tener días con sol, con nublado, lluvias, con frío en los siguientes meses”, apostilló.