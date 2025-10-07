19 C
Aguascalientes
8 octubre, 2025
Tendencias

Alerta SMN por lluvias y oleaje alto en costas de…

Dueño de los Cowboys ofrece disculpas tras hacer seña obscena…

Clausuran bar en Jesús María por presencia de menores de…

Entregan camionetas a los ganadores del Sorteo “Ya cumplí con…

Abandono del gobierno al campo abrió el camino a la…

Planea Jesús María invertir 60 mdp en seguridad para 2026

Cae exportación de vehículos de Nissan 

Verónica Castro sorprende con tanque de oxígeno en el AICM

Despiden al sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada asesinado en Guerrero

Madres buscadoras hallan restos óseos en Asientos, Aguascalientes

Recomienda PC asumir precauciones ante inicio de frentes fríos en Aguascalientes

Gilberto Valadez 

Aguascalientes, Ags.- Comienzan a proliferar las bajas temperaturas con el cambio de temporada, indicó Eduardo Muñoz de León, coordinador estatal de Protección Civil, quien recomendó a la población tomar precauciones.

“Llegaron los primeros frente fríos, que fue lo que ahora se juntó el frente frío con el huracán que tenemos. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de las temperaturas”, expuso el funcionario.

Muñoz de León señaló que se espera registrar los mayores descensos en el termómetro ocurran a inicios del siguiente año, pero que se deben asumir providencias para el cierre del año en curso.

“Noviembre y diciembre va a hacer frío, no mucho. Vamos a tener temperaturas un poco más bajas que en el año pasado. Pero principalmente durante enero y febrero cuando el frío se instalará de lleno”, resaltó.

El coordinador de Protección Civil del estado recomendó a la población sacar  prendas de vestir debido a los cambios de temperatura que se aproximan y evitar riesgos en cuanto a la salud.

“Vamos a tener días con sol, con nublado, lluvias, con frío en los siguientes meses”, apostilló.